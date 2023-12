Cropenergies Aktie: Jetzt wird es konkret!

Cropenergies hat in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien erfahren. Die Aktie wird daher mit einem "Schlecht" bewertet. Der Aktienkurs des Unternehmens verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,45 Prozent, was 54,58 Prozent unter dem Durchschnitt des Energiesektors liegt. Die Dividendenrendite von Cropenergies liegt derzeit bei 7,99 Prozent und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt von 18,36 Prozent. In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 10,01 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 7,82 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -21,88 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 liegt bei 8,16 EUR, was einen Abstand von -4,17 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von Cropenergies die Gesamtnote "Neutral".

