Cropenergies Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Cropenergies-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,29 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,08 EUR, was einem Unterschied von -23,79 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,72 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -8,29 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analyse des Anleger-Sentiments ergab hingegen eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien. Vor allem die positiven Themen rund um Cropenergies wurden stark diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cropenergies derzeit eine Dividendenrendite von 7,99 % auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 21,17 % fällt diese Rendite jedoch niedriger aus. Mit einer Differenz von 13,18 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.