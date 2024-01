Cropenergies Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Cropenergies-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,17 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +25,41 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,31 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs von 11,5 EUR, was einer Abweichung von +38,39 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Cropenergies-Aktie somit aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen eine verschlechterte Stimmungslage verzeichnet, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Cropenergies in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cropenergies liegt aktuell bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung "Gut" führt. Auch die Themen, die in Bezug auf den Wert angesprochen wurden, waren größtenteils positiv. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.