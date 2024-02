Cropenergies Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Cropenergies liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors um 29 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 2,8 Prozent. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 31,99 Prozent, wobei Cropenergies mit 29,18 Prozent deutlich dahinter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Cropenergies derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9,26 EUR, während der Aktienkurs bei 11,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +24,19 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,36 EUR, was einer Abweichung von +11 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Cropenergies als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,24 gegenüber dem Branchen-KGV von 26,06, was einem Abstand von 42 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Einschätzung und Stimmung rund um Cropenergies wider, mit überwiegend positiven Kommentaren und Meinungen in den letzten Wochen. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie von Cropenergies bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.