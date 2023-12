Cropenergies Aktie: Ist das wirklich alles?

Cropenergies hat eine Dividende von 7,99 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (21,3 %) als niedrig bewertet wird. Die Differenz beträgt 13,31 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und das öffentliche Interesse an Cropenergies in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso wird die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien als durchschnittlich eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingeordnet.

Auch die Anlegerstimmung ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren. Jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Cropenergies diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Cropenergies-Aktie mit -45,1 Prozent mehr als 49 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor. Die "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,17 Prozent, was Cropenergies mit 49,27 Prozent deutlich unterbietet. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.