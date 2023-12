Cropenergies Aktie: Finger Weg!

Die Cropenergies AG weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,99 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 21,17 % als niedrig eingestuft wird. Dies ergibt eine Differenz von 13,18 Prozentpunkten und somit eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird die Aktie von Cropenergies als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) lediglich 6,92 beträgt, während das Branchen-KGV bei 27,9 liegt. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Cropenergies eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach unserer Messung kaum Änderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" zeigt, dass Cropenergies mit einer Rendite von -45,1 Prozent mehr als 86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 40,87 Prozent, wobei Cropenergies mit 85,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.