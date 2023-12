Cropenergies Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Cropenergies weist ein KGV von 11,31 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,31 liegt, was eine Unterbewertung des Unternehmens bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Cropenergies eine Performance von -4,3 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 35,37 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -39,68 Prozent im Branchenvergleich für Cropenergies. Auch im Vergleich zum gesamten Energiesektor liegt Cropenergies mit einer Rendite von 39,68 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Hinsichtlich der Dividende weist Cropenergies mit 7,99 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,06 % auf, was einer Differenz von 12,07 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Einstufung in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den vergangenen Wochen die Stimmung für Cropenergies deutlich verbessert hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Andererseits wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer anzeigt. Dadurch erhält Cropenergies in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.