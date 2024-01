Cropenergies Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Cropenergies in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cropenergies beträgt derzeit 11 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 28. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Cropenergies-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,17 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,5 EUR lag, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 8,31 EUR eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Cropenergies-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cropenergies liegt auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.