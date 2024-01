Cropenergies Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Cropenergies- Aktienanalyse und Bewertung

Cropenergies weist eine Dividendenrendite von 5,21 Prozent auf, was 22,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cropenergies diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingeschätzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cropenergies-Aktie (11,52 EUR) um +25,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,18 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 25,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 9,19 EUR, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cropenergies bei 15,26 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch hier ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Cropenergies-Aktie, wobei die Stimmungslage der Anleger positiv ist, die technische Analyse ein gutes Rating ergibt, und auch die fundamentale Bewertung als günstig eingestuft wird. Anleger sollten jedoch die Dividendenrendite im Auge behalten, die unter dem Branchendurchschnitt liegt.