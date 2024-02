Cropenergies Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Cropenergies schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Dividendenrendite von 5,21 % liegt das Unternehmen 22,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 28,01 %. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass der Kurs der Cropenergies-Aktie bei 11,5 EUR derzeit +20,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Diese kurzfristige Einschätzung wird als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so liegt die Aktie mit einer Distanz von +25 Prozent zum GD200 ebenfalls im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein überwiegend positives Stimmungsbild wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen sind mehrheitlich positiv. Basierend auf dieser Beobachtung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" zeigt sich, dass Cropenergies in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,11 Prozent erzielt hat. Im Branchendurchschnitt sind ähnliche Aktien um 33,18 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -31,08 Prozent für Cropenergies bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen deutlich hinter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.