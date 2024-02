CropLogic Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Olympio Metals-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,15 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,085 AUD liegt, was einer Abweichung von -43,33 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,09 AUD zeigt eine Abweichung von -5,56 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Olympio Metals daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Olympio Metals liegt bei 20,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Olympio Metals-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden positiv eingeschätzt. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv und auch die Themen rund um den Wert werden positiv bewertet. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für Olympio Metals.