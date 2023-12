Crooz Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse für die Crooz-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 903,27 JPY im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 781 JPY deutlich (-13,54 Prozent Abweichung) bestätigt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 836,12 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs (-6,59 Prozent Abweichung), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Crooz-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 51) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 60,92). Somit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Crooz-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength Index.