Cronos Quartalsbericht: Erwarteter Umsatzrückgang & Gewinnaussichten laut Analystenprognosen

Bereits seit einigen Jahren ist Cronos in der Cannabis-Industrie aktiv und hat sich als einer der führenden Akteure etabliert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Toronto, Kanada und wird in 87 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren.

Die Analystenhäuser erwarten aktuell einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des Vorjahres konnte Cronos noch einen Umsatz von 14,32 Millionen Euro verzeichnen, während nun mit einem Rückgang um -9,30 Prozent auf 21,21 Millionen Euro gerechnet wird. Auch der Verlust soll sich laut Prognosen um +69,20 Prozent auf -14,92 Millionen Euro verringern.

Für das gesamte Jahr rechnen die Analysten mit einem leichten Umsatzrückgang von -0,70 Prozent und einem Gewinnrückgang von +70,50 Prozent auf -63,55 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr würde dies...