Cronos Group Inc: Erwartungen und Prognosen vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen in 50 Tagen

In nur 50 Tagen wird das Unternehmen Cronos Group Inc, mit Sitz in Toronto, Kanada, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Investoren fragen sich natürlich, was sie in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten können. Außerdem interessiert viele Aktionäre auch die Entwicklung der Cronos Group Inc-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Wir haben nur noch 50 Tage Zeit bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Cronos Group Inc. Derzeit hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 696,38 Millionen Euro. Die Investoren und Analysten warten gespannt darauf zu sehen, wie die Zahlen ausfallen werden. Aktuell gehen die Analystenhäuser jedoch davon aus, dass der Umsatz leicht rückläufig sein wird im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 14,32 Millionen Euro. Jetzt wird ein...