Cronos Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Cronos-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 2,57 CAD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 2,77 CAD liegt, was einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 2,65 CAD, was einer Abweichung von +4,53 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cronos für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor hat die Cronos-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -26,48 Prozent erzielt, was 6,2 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -24,69 Prozent, wobei Cronos aktuell 1,79 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cronos liegt bei 19,05, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung auf dieser Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Cronos überwiegend negativ diskutiert, wobei nur an drei Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Cronos heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.