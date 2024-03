Cronos Aktie: Das liegt auf Eis

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Bewertungen zur Cronos-Aktie abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 0 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Cronos-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Cronos aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die im Rahmen der Analystenbewertungen ermittelt wurde, beträgt 2,78 CAD. Dies impliziert ein Abwärtspotenzial von -17,51 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 3,37 CAD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Cronos daher ein "Neutral"-Rating in diesem Analysebereich.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Cronos in Bezug auf diese beiden Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Intensität der Diskussionen zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Cronos hingegen zeigte kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhalten wir in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt Cronos mit einer Rendite von -7,67 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,14 Prozent. Hierbei liegt Cronos mit 4,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 8,41, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Cronos 8,41 Euro zahlt. Dieser Wert liegt 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 21. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher in Bezug auf das KGV eine "Gut"-Bewertung.