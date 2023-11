Cronos Aktie: Prognose zeigt möglichen Umsatzrückgang, doch Aktienkurs könnte steigen

Ein Blick auf die Entwicklung der Cronos Aktie im Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass es zu einem leichten Umsatzminus kommen könnte. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im vierten Quartal um 24,53 Prozent zurückgehen wird. Auch der Verlust soll sich verringern und um 78,70 Prozent fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher pessimistisch und rechnen mit einem Rückgang des Umsatzes um 24,53 Prozent sowie einem Gewinnrückgang von 78,70 Prozent. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei -0,25 EUR liegen.

Die Aktionäre scheinen jedoch nicht allzu besorgt zu sein und haben bisher nicht negativ auf die Schätzungen reagiert. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs sogar um 16,82 Prozent erhöht.

Nach Einschätzung der Analysten könnte der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten auf 2,32 EUR steigen, was einen Gewinn von 25,50 Prozent bedeuten würde. Aktionäre könnten also auf Basis dieser Prognose in den nächsten Monaten mit einem Anstieg des Aktienkurses rechnen.

Auch die Charttechnik signalisiert einen positiven Trend bei Cronos. Der Gleitende Durchschnitt von 50 bietet keinen Widerstand und unterstützt somit eine mögliche positive Entwicklung des Kurses.

Alles in allem bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln werden und ob sich diese Prognosen bewahrheiten. Es bleibt spannend für Aktionäre von Cronos zu sehen, ob das Unternehmen seine Erwartungen erfüllen kann oder ob es zu unvorhergesehenen Entwicklungen kommt.

