Cronos Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Cronos-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Veränderung der Stimmung und der Intensität der Diskussionen ergibt, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde Cronos jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cronos beträgt derzeit 47,73 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Cronos insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Cronos in den letzten 12 Monaten um mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Arzneimittel"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -18,27 Prozent, wobei Cronos auch hier mit 1 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.