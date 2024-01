Cronos Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen. Der aktuelle Cronos-RSI liegt bei 3,33, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 41,07, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Cronos eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität des Investments.

Im Bereich der Fundamentalanalyse hat Cronos ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,41, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat einen KGV-Wert von 17,94. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktie von Cronos über einen längeren Zeitraum hinweg nur geringe Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Cronos in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

