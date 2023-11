Cronos Aktie: Ist es das gewesen?

Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Aktie von Cronos zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine neutrale Stimmung schließen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Analysten bewerten die Cronos-Aktie derzeit neutral. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 2,84 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 10,08 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Cronos eine gute Bewertung in dieser Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cronos liegt bei 8,41, während der Branchendurchschnitt bei 23,65 liegt. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine gute Bewertung.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,68 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,58 CAD liegt, was einer Abweichung von -3,73 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,68 CAD nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cronos-Aktie in der einfachen Charttechnik eine neutrale Bewertung.