Cronos Aktie: Es gibt was neues!

Die Analysten schätzen die Aktie von Cronos auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 0 Bewertungen als Gut, 2 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Im letzten Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf kurzfristiger Basis. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2,78 CAD, was einer Erwartung von 4,51 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 2,66 CAD. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Neutral" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Bei Cronos wurden vorwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen gemessen, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung gegenüber der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 2,66 CAD eine +3,1 prozentige Entfernung vom GD200 (2,58 CAD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,65 CAD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von +0,38 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Cronos-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Cronos bei 0 Prozent, was 1,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Daher erhält die Aktie aus heutiger Sicht eine "Schlecht"-Bewertung und wird als eher unrentables Investment eingestuft.