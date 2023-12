Cronos Aktie: Chancenlos!

Die Dividendenrendite von Cronos beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,79 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die Stimmung der Anleger wurde Cronos auf sozialen Plattformen überwiegend negativ bewertet. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien waren in den letzten zwei Tagen vor allem von negativen Themen geprägt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) wird Cronos als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,41 liegt, während das Branchen-KGV bei 17,77 liegt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Cronos-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.