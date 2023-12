Cronos Aktie: Aus und vorbei!

Die kanadische Cannabis-Aktie Cronos wurde kürzlich von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Dies basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Dividendenrendite, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse.

Die Dividendenrendite von Cronos liegt bei 0 Prozent, was 1,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche liegt. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur Konkurrenz.

Die Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Cronos bei 2,66 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Cronos somit aus verschiedenen Perspektiven eher negativ bewertet, was Anleger möglicherweise zum Nachdenken anregen sollte.