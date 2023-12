Crombie Real Estate Investment Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Crombie Real Estate Investment Trust verzeichnet derzeit einen Aktienkurs von 13,83 CAD, was einem Rückgang von 0,36 Prozent gegenüber dem GD200 (13,88 CAD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 13,08 CAD. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +5,73 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrieren sich zuletzt überwiegend auf positive Meinungen über die Crombie Real Estate Investment Trust. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich auch der Meinungsmarkt hauptsächlich mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die Internet-Kommunikation zeigt zwar keine starken positiven oder negativen Ausschläge für die Crombie Real Estate Investment Trust, jedoch hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend wird die Crombie Real Estate Investment Trust anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 62,5 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Crombie Real Estate Investment Trust somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.