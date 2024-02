Croghan Bancshares Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmungslage unter Anlegern zu Croghan Bancshares war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Croghan Bancshares-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 47,4 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 45,61 USD ähnlich war (Unterschied -3,78 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage lag der gleitende Durchschnitt bei 45,87 USD und der letzte Schlusskurs bei -0,57 Prozent Abweichung. Damit erhält die Aktie aufgrund der charttechnischen Entwicklung ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Croghan Bancshares. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Croghan Bancshares liegt derzeit bei 4,9 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Differenz zur "Handelsbanken"-Branche beträgt -133,95 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhält.