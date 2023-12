Croghan Bancshares Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Croghan Bancshares in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was von der Redaktion als "Neutral"-Bewertung eingestuft wird. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Croghan Bancshares in etwa der normalen Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Beiträge zu Croghan Bancshares in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Croghan Bancshares eine Dividendenrendite von 4,75 % aus, was 133,56 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,32 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Croghan Bancshares-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 86, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 77,78, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für Croghan Bancshares daher eine "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.