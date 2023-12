Croghan Bancshares Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In jüngster Zeit haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Croghan Bancshares unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken, wird die Croghan Bancshares-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,64, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,43 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 48,42 USD für die Croghan Bancshares-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 46 USD, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch im Rahmen der Charttechnik wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, für den ein Schlusskurs von 47 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,13 Prozent Abweichung) liegt. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Croghan Bancshares-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Dividenden schüttet Croghan Bancshares derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 133,75 Prozentpunkte (4,75 % gegenüber 138,51 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".