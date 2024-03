Croghan Bancshares Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Croghan Bancshares befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 47,03 USD, während der Aktienkurs bei 46,01 USD liegt, was einer Abweichung von -2,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 45,81 USD, was einer Abweichung von +0,44 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese aktuell bei 4,9 Prozent, was 133,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite wird durch die Relation von Dividende und aktuellem Aktienkurs bestimmt.

Das Sentiment und der Buzz um Croghan Bancshares haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Croghan Bancshares daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 7,46, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsbanken" liegt bei 34, was einem Abstand von 78 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.