Croda International-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger bezüglich der Croda-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Einschätzung der Analysten zur Croda-Aktie ist derzeit neutral, basierend auf einer Kombination von positiven, neutralen und negativen Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Kurzfristig gesehen gab es in den letzten 30 Tagen eine positive Einschätzung, was zu einer guten Bewertung führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 0,81 Prozent hin, was ebenfalls zu einer neutralen Empfehlung führt.

In den sozialen Medien wurde die Croda-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen bestätigt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als gut eingestuft werden kann.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Croda-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine gute Gesamteinstufung.