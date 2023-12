Croda International Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Croda":

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten verschiedene Empfehlungen für die Croda abgegeben. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung, da 3 Buy, 2 Neutral und 1 Poor-Rating vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Croda liegt bei 6420 GBP, was einer prognostizierten Kursentwicklung von 26,88 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 5060 GBP liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Croda derzeit bei 5533,41 GBP verläuft. Da der Aktienkurs aktuell bei 5060 GBP liegt, wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft, da ein Abstand von -8,56 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4492,34 GBP, was einer Differenz von +12,64 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Croda beträgt aktuell 25,25 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Werte, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Croda in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung hinsichtlich der Croda-Aktie schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.