Croda International Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die britische Firma Croda wird von Analysten als "neutral" bewertet, wobei 2 "gut", 1 "neutral" und 1 "schlecht" Bewertung in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Analysten haben jedoch keine aktualisierten Bewertungen in den letzten Monaten abgegeben. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (5850 GBP) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 18,78 Prozent, was zu einer "gut" Empfehlung führt. In Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien wurde Croda überwiegend positiv bewertet, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Croda-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5102,76 GBP. Der letzte Schlusskurs (4925 GBP) weicht somit um -3,48 Prozent ab, was zu einer "neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Croda-Aktie eine "schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, da in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen wurde. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin.

Zusammenfassend erhält Croda gemischte Bewertungen in Bezug auf die Stimmung, die technische Analyse und die Analysteneinschätzung. Die Aktie wird insgesamt als "neutral" bewertet.