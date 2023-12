Croda International Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Croda":

In den letzten 12 Monaten erhielt Croda insgesamt 6 Analystenbewertungen, die sich zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral" zusammenfügen. Drei Bewertungen waren "Gut", zwei waren "Neutral" und eine war "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Croda. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 6420 GBP, was einem Aufwärtspotential von 26,88 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Empfehlung angesehen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5533,41 GBP für die Croda-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5060 GBP, was einer Abweichung von -8,56 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4492,34 GBP, was einem Anstieg von +12,64 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analyse der Aktie ergibt. Insgesamt erhält Croda damit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25,25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation für die Croda-Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Überverkauft-Situation und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Croda damit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Croda diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung in den sozialen Netzwerken wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.