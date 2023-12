Croda International Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Croda hat inzwischen einen Kurs von 5054 GBP erreicht, was einer Distanz von +11,08 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Im Gegensatz dazu ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -8,05 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Croda liegt bei 27,23, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 33,88 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Croda diskutiert, wobei an zehn Tagen positive Themen dominierten, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen in den Diskussionen zu finden. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Croda insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 6420 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 27,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Croda insgesamt eine "Gut"-Bewertung.