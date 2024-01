Croda International ADR Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Croda-Aktie beträgt aktuell 91, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität als der RSI7. Demnach wird die Croda-Aktie hier weder als überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Bewertung "Gut", 2-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" für die Croda abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Croda. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 42,41 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 6420 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten somit die Stufe "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Croda eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Croda positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Croda für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Diskussionen rund um Croda auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich insgesamt die positiven Meinungen gehäuft und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Croda bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.