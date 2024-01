Croda International ADR Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Croda":

Das Stimmungs- und Buzz-Rating für die Aktie von Croda zeigt eine positive langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine gute langfristige Stimmungslage hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Croda liegt bei 37,86, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deuten auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Von den insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Croda-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 27,13 Prozent steigen könnte. Daher erhält Croda von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Croda wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend zeigt das Stimmungs- und Buzz-Rating, der RSI, die Analysteneinschätzung und das Anleger-Sentiment eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie von Croda.