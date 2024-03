Crocs Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Crocs, das Unternehmen für bequeme Schuhe, wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 5 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 138,33 USD für das Wertpapier liegt das Aufwärtspotenzial bei 9,8 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 125,99 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Crocs.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Crocs-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 102,1 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 125,99 USD liegt, was einer Abweichung von +23,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 109,52 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +15,04 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Crocs-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Crocs-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 37,68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, liegt bei 29,71 und ergibt eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Crocs im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Rendite von 0 % aus, was 15,38 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 15,38 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.