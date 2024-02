Crocs Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Crocs zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich der zyklischen Konsumgüter. Während die durchschnittliche Jahresrendite in diesem Sektor bei -21,4 Prozent liegt, verzeichnet Crocs eine Rendite von mehr als 12 Prozent darunter. Ebenso liegt das Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" mit einer Rendite von -6,08 Prozent um 15,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schneidet Crocs ebenfalls schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Während die durchschnittliche Dividende in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bei 15,46 Prozent liegt, zahlt Crocs keine Dividende aus, was zu einem Unterschied von 15,46 Prozentpunkten führt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Crocs-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Fundamental betrachtet ist Crocs im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,52 weist das Unternehmen einen Abstand von 79 Prozent zum Branchendurchschnitt von 40,43 auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.