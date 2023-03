Crocs Aktie: Kann eine Kurswende bevorstehen?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse eingesetzt wird, um die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers zu bestimmen. Bei überkauften Wertpapieren sind kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Crocs haben wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Derzeit liegt der RSI7 bei 60,91 Punkten, was darauf hinweist, dass Crocs weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den RSI auf 7-Tage-Basis. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark als der vorherige RSI-Zeitraum und zeigt an, dass Crocs im Vergleich nicht überkauft oder -verkauft ist. Deshalb erhalten wir eine neutrale Bewertung für den...