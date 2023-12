Crocs Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Crocs eingestellt waren. Es gab neun positive und fünf negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Crocs daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Crocs mit einer Rendite von 1,32 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,53 Prozent, wobei Crocs mit 2,85 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Crocs-Aktie beträgt aktuell 5, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt dies mit einem Wert von 26,95. Somit wird das Wertpapier für beide RSI-Betrachtungen mit "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Crocs im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 607,36 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" in dieser Kategorie.