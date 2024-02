Crocs Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Crocs wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Crocs überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 33,76, was bedeutet, dass Crocs hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Crocs-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Crocs mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,52 einen niedrigen Wert auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt das KGV von Crocs um 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Crocs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,4 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Performance von Crocs um -14,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Crocs eine Unterperformance von 12,49 Prozent auf. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Crocs aktuell bei 101,27 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 119,88 USD aus dem Handel ging. Dies bedeutet einen Abstand von +18,38 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ein Abstand von +16,01 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".