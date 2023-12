Crocs Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Dividendenrendite von Crocs liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Crocs eine Rendite von 1,32 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" konnte Crocs mit einer Rendite von 1,41 Prozent überzeugen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crocs-Aktie liegt bei 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 23,71, was darauf hinweist, dass Crocs hier überverkauft ist, was zu einem abweichenden "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Crocs aktuell bei 106,34 USD, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 92,42 USD, was einer Differenz von +13,89 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kennzahlen ein positives Gesamtbefund mit einem "Gut"-Rating.