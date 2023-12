Crocodile Garments wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Crocodile Garments als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Crocodile Garments-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 100 und ein RSI25-Wert von 73,17. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Crocodile Garments-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,16 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,13 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 0,15 HKD eine negative Entwicklung, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Crocodile Garments in den letzten 12 Monaten um -22,03 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,47 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -46,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Crocodile Garments um 31,37 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividende von Crocodile Garments liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,19 %. Diese Differenz von 6,19 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine negative Entwicklung der Crocodile Garments-Aktie und führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".