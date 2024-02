Crocodile Garments Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Anleger können die Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Crocodile Garments in den sozialen Medien eine neutrale Tendenz gezeigt. In den vergangenen Tagen haben Nutzer hauptsächlich neutrale Themen rund um Crocodile Garments diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Crocodile Garments-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Crocodile Garments-Aktie bei 0,15 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,13 HKD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,14 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Crocodile Garments-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,82 Prozent erzielt, was 21,94 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,73 Prozent, wobei Crocodile Garments aktuell 31,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.