Crocodile Garments Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Zwischen diesen Werten herrscht Neutralität. Der RSI von Crocodile Garments wurde mit einem Niveau von 100 bewertet, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 80 und signalisiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Die Aktie von Crocodile Garments stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, zeigte jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder intensiv mit positiven noch mit negativen Themen rund um Crocodile Garments. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Crocodile Garments-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,126 HKD, was einem Unterschied von -16 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht nach sich zieht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,14 HKD) liegen unter dem jeweiligen letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf kurzfristiger Basis führt. Somit erhält Crocodile Garments insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit der Aktie von Crocodile Garments in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität im Netz aufwies. Daher wird für diesen Faktor eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Crocodile Garments somit als "Neutral"-Wert eingestuft.