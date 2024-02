Critical Resources Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Critical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 AUD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,013 AUD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -56,67 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,02 AUD, was einen Abstand von -35 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Critical-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Critical in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass über Critical in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wird die Critical-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anleger-Sentiments mit einer Gesamtbewertung von "Gut" eingestuft.