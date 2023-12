Critical Metals Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Critical Metals":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Critical Metals-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 85 im überkauften Bereich. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating nach RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen ausschließlich positive Meinungen und Diskussionen über Critical Metals in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse, insbesondere die trendfolgenden Indikatoren, deutet darauf hin, dass die Critical Metals-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Critical Metals-Aktie, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.