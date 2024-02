Critical Metals Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Critical Metals":

Der Relative Strength Index (RSI) der Critical Metals liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht" Bewertung erhält. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Eine ähnliche Bewertung erhält der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und sich bei 98 für die Critical Metals befindet.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, und in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Von daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Critical Metals bei 17,66 GBP liegt, während der tatsächliche Kurs bei 7,25 GBP liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -58,95 Prozent und zur Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,98 GBP, was eine Abstand von -27,35 Prozent bedeutet und auch zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Critical Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".