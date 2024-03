Critical Metals Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung und das Interesse: Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Aktie des Unternehmens weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung erfahren hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Critical Metals-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) für Critical Metals liegt derzeit bei 14,94 GBP. Da der Aktienkurs selbst bei 4,9 GBP gehandelt wird und somit einen Abstand von -67,2 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -27,62 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Critical Metals diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts ins Verhältnis und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Critical Metals-Aktie liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (69,23) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Critical Metals basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse eine neutrale Stimmungslage und ein "Neutral"-Rating für die Critical Metals-Aktie.