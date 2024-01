Critical Metals Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmungslage unter den Anlegern bezüglich des Unternehmens Critical Metals war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den sozialen Netzwerken verzeichnet. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Critical Metals liegt bei 41,18 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 65,63, was ebenfalls als neutral eingeschätzt wird. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen bezüglich Critical Metals wurden analysiert. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die charttechnische Entwicklung weist die Critical Metals-Aktie einen starken Abwärtstrend auf, sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage (Unterschied -42,44 Prozent) als auch auf Basis der letzten 50 Handelstage (-14,88 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage der Anleger und die technische Analyse der Critical Metals-Aktie aktuell neutral bzw. negativ ausfallen.