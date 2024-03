Critical Elements Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Critical Elements Lithium liegt bei 50, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für die Critical Elements Lithium liegt bei 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Critical Elements Lithium mit einer Rendite von -73,17 Prozent mehr als 54 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,01 Prozent, und auch hier liegt Critical Elements Lithium mit 54,17 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Critical Elements Lithium auf sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen in den letzten Wochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Critical Elements Lithium verläuft derzeit bei 1,29 CAD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,64 CAD und hat damit einen Abstand von -50,39 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei -5,88 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".